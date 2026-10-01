Pobladores de Paccha, Cochas Chico y Cochas Grande llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Junín para protestar por la falta de culminación de la carretera que conecta estos sectores. Los manifestantes cuestionan el uso del presupuesto destinado al proyecto y exigen que se garantice la continuidad de los trabajos.

Según señalaron, el Gobierno Regional de Junín había informado que la primera etapa de la obra estaría culminada el 22 de agosto, con un presupuesto de alrededor de S/6 millones. Sin embargo, aseguran que el plazo no se cumplió y que parte de los recursos habría sido destinada a otros fines, mientras se realizaron pagos a proveedores.

Los pobladores indicaron que previamente fueron informados de que se trataba de un problema interno y que este no afectaría la entrega de la obra en la fecha anunciada. No obstante, al haber transcurrido el plazo, ahora exigen conocer el destino de los recursos y, de ser posible, que el dinero sea nuevamente destinado al mejoramiento de la carretera.

La preocupación aumenta ante la temporada de lluvias, debido a que las precipitaciones podrían deteriorar aún más la vía y generar condiciones peligrosas para quienes transitan por la zona. Los manifestantes señalaron que el mal estado y las dificultades de acceso afectan actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, sectores que dependen de una adecuada conexión vial.

Asimismo, advirtieron que continuarán con las protestas si no reciben una respuesta concreta de las autoridades regionales y no descartaron que más pobladores se sumen a las movilizaciones.

Preocupación por otras obras

En paralelo, también existe expectativa por la posible llegada de pobladores de Jauja al Gobierno Regional de Junín para reclamar por otras obras que permanecen inconclusas.

La situación genera preocupación entre pobladores de distintas zonas de la región ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Los ciudadanos temen que el cambio de autoridades pueda generar retrasos o afectar la continuidad de proyectos que todavía no han sido culminados.