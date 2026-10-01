La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo detectó deficiencias e inobservancias en la gestión y atención de casos de violencia escolar durante las intervenciones realizadas en las instituciones educativas Latino y Sebastián Lorente. El director de la entidad, Walter Oré, señaló que algunos directivos no solo incurren en retrasos en los reportes, sino también en el uso inadecuado o la inaplicación de los protocolos obligatorios para proteger a los estudiantes.

“A veces por desconocimiento. Cuando es por omisión incluso ya es una falta muy grave”, sostuvo Oré, quien agregó que algunas instituciones educativas ya se encuentran en proceso administrativo por este tipo de situaciones.

Ante estas deficiencias, la UGEL anunció que reforzará las asistencias técnicas dirigidas a instituciones públicas y privadas para que directivos y personal educativo conozcan y apliquen correctamente los protocolos.

Exteriores. Oré también identificó que varias de las agresiones que involucran a escolares se producen fuera de las instituciones educativas, por lo que consideró necesaria una mayor articulación con la Policía Nacional.

“Lamentablemente, a veces no están asistiendo con la cantidad suficiente de efectivos como se había comprometido el general”, señaló.

Por ello, anunció que reanudará el diálogo con el jefe de la Región Policial Junín para exigir que se intensifiquen los patrullajes e intervenciones en los horarios de ingreso y salida, garantizando zonas de tránsito libre y seguras.