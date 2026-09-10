Tres sismos de magnitudes 5.4, 4.1 y 5.0 fueron registrados durante la madrugada de este jueves 10 de setiembre de 2026 en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los tres eventos tuvieron sus epicentros al noreste de Santa María de Nieva y se produjeron en un intervalo de menos de cuatro horas.

Primer sismo alcanzó magnitud 5.4

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a la 1:42:41 a.m. y alcanzó una magnitud de 5.4.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0649, el epicentro se ubicó a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

El sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de III-IV en Santa María de Nieva.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0649

Fecha y Hora Local: 10/09/2026,01:42:41

Magnitud: 5.4

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.91

Longitud: -77.40

Intensidad: III-IV Santa María de Nieva

Referencia: 92 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas… — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 10, 2026

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Segundo movimiento tuvo magnitud 4.1

A las 2:04:17 a.m., poco más de 20 minutos después, el IGP registró un segundo movimiento en la misma zona.

El evento, identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0650, tuvo una magnitud de 4.1 y una profundidad de 15 kilómetros.

Su epicentro se localizó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, también en Condorcanqui. El reporte oficial puede ser consultado en la plataforma del Centro Sismológico Nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0650

Fecha y Hora Local: 10/09/2026,02:04:17

Magnitud: 4.1

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.89

Longitud: -77.40

Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/uVY1CqbzFg — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 10, 2026

Tercer sismo fue de magnitud 5.0

El tercer evento ocurrió a las 5:39:35 a.m. y alcanzó una magnitud de 5.0.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0651, el epicentro se situó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

El IGP indicó además que el movimiento alcanzó una intensidad de III en Santa María de Nieva.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0651

Fecha y Hora Local: 10/09/2026,05:39:35

Magnitud: 5.0

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.90

Longitud: -77.39

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/2rwwbd9pCK — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 10, 2026

Tres movimientos se concentraron en la misma zona

Los parámetros difundidos por el IGP muestran que los tres eventos se produjeron en puntos muy próximos entre sí y con una profundidad reportada de 15 kilómetros.

Las magnitudes oscilaron entre 4.1 y 5.4, mientras que las intensidades informadas para los movimientos perceptibles alcanzaron valores de III y III-IV en Santa María de Nieva.

Los reportes sísmicos citados no consignan información sobre víctimas ni daños materiales vinculados a estos eventos.