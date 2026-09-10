El Ministerio de Cultura (Mincul) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) realizarán mañana, jueves 10 de setiembre, el primer acto de bienvenida al papa León XIV , como parte de un homenaje especial por su visita al país.

La actividad incluirá un programa artístico con música y danzas; además de la presentación en vivo del himno “León, hermano del camino”, dedicado al Santo Padre.

Según informó el Mincul a través de su cuenta oficial en X, participará el Coro Infantil Aguchita, acompañado de danzantes en vivo. También se proyectará el videoclip oficial del himno, grabado en diversas lenguas originarias del Perú.

El homenaje tendrá lugar a las 4:45 p. m. en la Explanada del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja. El ingreso será libre para toda la ciudadanía.

De esta manera, el sector Cultura se suma a las actividades preparatorias para recibir al papa León XIV, con una presentación que busca destacar la diversidad cultural y lingüística del Perú mediante la música y las expresiones artísticas.

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