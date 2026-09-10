De acuerdo con los resultados publicados por SCImago, la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) fue incluida en la edición 2026 del SCImago Institutions Rankings, clasificación internacional que evalúa el desempeño de universidades e instituciones de investigación mediante indicadores científicos, tecnológicos y sociales.

El resultado más destacado de la UNAM corresponde a Innovación, dimensión en la que ocupa el puesto 11 a nivel nacional. Asimismo, se ubica en el puesto 26 nacional en Investigación y en el puesto 37 entre las 38 universidades peruanas incluidas en la clasificación general. SCImago consigna, además, a la UNAM en el Q2 como su mejor cuartil institucional en el contexto peruano.

“Es un punto de partida”

Esta clasificación evalúa tres dimensiones: Investigación (50 %), Innovación (30 %) e Impacto social (20 %). Para sus cálculos, la edición 2026 considera principalmente información correspondiente al periodo 2020-2024. No mide directamente la calidad de la enseñanza ni comprende a todas las universidades licenciadas del país.

“Este ingreso constituye un punto de partida para reconocer nuestros avances, identificar brechas y orientar acciones que fortalezcan la producción científica, la innovación y el impacto de nuestras investigaciones”, señaló el vicerrector de Investigación de la UNAM, Jhony Mayta Hancco.

Fortalecerán capacidades

Asimismo indicó que se continuará fortaleciendo las capacidades de los docentes investigadores, los grupos y semilleros de investigación, las publicaciones científicas, la propiedad intelectual, la transferencia tecnológica y la cooperación nacional e internacional.

La UNAM asume estos resultados con una perspectiva de mejora continua y reafirma su compromiso de promover investigaciones de mayor calidad, visibilidad e impacto, vinculadas con las necesidades productivas, ambientales y sociales de Moquegua y del país.