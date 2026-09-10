Un sujeto que fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras una persecución, luego que habría estado implicado en el ataque a balazos contra una pareja de venezolanos en Sullana, llevaba una cámara GoPro en el pecho para grabar sus atentados.

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La detención de Jocine G. M. fue efectuada por agentes de la comisaría de Sullana y de Tránsito, quienes lograron alcanzarlo tras meterse a una vivienda al costado de la carretera Panamericana, cerca del puente donde culmina el canal vía, en la urbanización Santa Rosa.

Le hallaron un pistola marca Glock, modelo 19, provista de una cacerina modificada con capacidad para 31 cartuchos. Asimismo, cinco cartuchos abastecidos. Además, el detenido llevaba pegada al pecho de su buzola color negra, una cámara GoPro.

Al ser consultado por los agentes policiales sobre el motivo de portarla, no supo dar una explicación al respecto, limitándose a responder: “Para grabar...”.

Dicho individuo fue detenido por la Policía tras el ataque registrado contra una pareja de venezolanos en la transversal San Hilarión, cerca de la avenida Champagnat en la urbanización Santa Rosa.