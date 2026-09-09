Un total de 11 personas fueron asesinadas durante la primera semana de septiembre en la región Piura, en medio de una sucesión de hechos violentos registrados en distintas provincias, según reportes periodísticos basados en información policial. Los casos más recientes se concentraron en Talara, Sullana y Paita, según informó América Noticias.

La violencia ocurre después de que el Gobierno declarara y prorrogara durante 2026 el estado de emergencia en distintas jurisdicciones de Piura para enfrentar la criminalidad. La última prórroga oficial localizada fue establecida por el Decreto Supremo N.° 101-2026-PCM por 60 días, contados desde el 6 de julio de 2026.

Hombre es asesinado a balazos en Talara

Uno de los últimos crímenes ocurrió en Talara, donde Jorge Luis Vinces Aldana fue asesinado a balazos dentro de un establecimiento. De acuerdo con América Noticias, un hombre armado ingresó al local y disparó cuatro veces contra la víctima.

La Policía Nacional acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar al atacante y determinar el móvil del homicidio.

Ataque armado deja dos mujeres muertas en Sullana

En Sullana, dos mujeres murieron y dos hombres resultaron gravemente heridos durante un ataque registrado la noche del lunes 7 de septiembre en el asentamiento humano Manuel Seoane. Diario Correo identificó a las fallecidas como Sheyla Viera Elías y Lady Loren Valdiviezo Nole.

América Noticias informó que los atacantes realizaron más de 15 disparos contra las personas que se encontraban reunidas en el lugar. Valdiviezo Nole se encontraba gestando cuando ocurrió el atentado.

Los dos hombres heridos fueron trasladados a establecimientos de salud y permanecían con pronóstico reservado según los primeros reportes. La Policía inició las diligencias para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

Ataque en Paita deja un muerto y un herido

La noche del mismo lunes 7 de septiembre, otro ataque armado fue registrado en Paita, en inmediaciones de la empresa de transporte Andrea Express.

La víctima mortal fue identificada como Giancarlo Jiménez Hernández, mientras que Willian Daniel Aldana Prado resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes.

Tras el ataque, agentes de la Comisaría Ciudad del Pescador intervinieron a dos personas que son investigadas por su presunta participación en el hecho. Durante el operativo, los policías también incautaron un arma de fuego, según el reporte difundido por Noticias Piura 3.0.

Policía investiga ola de homicidios en Piura

Los ataques registrados durante los primeros días de septiembre elevaron a 11 el número de asesinatos reportados en la región Piura durante la primera semana del mes. Los hechos ocurrieron en distintas circunstancias y permanecen bajo investigación policial.

Las autoridades buscan determinar los móviles de cada crimen e identificar a los autores materiales e intelectuales. Por rigor informativo, los 11 casos no deben ser clasificados automáticamente como sicariato mientras esa modalidad no haya sido establecida oficialmente para cada homicidio.