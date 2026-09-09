Un obrero se salvó de ser aplastado, luego que un poste de concreto cayera en el asentamiento Nueve de Octubre, en la ciudad de Sullana, cuando un cargador frontal operado por su compañero de trabajo impactó la estructura.

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Las imágenes registraron los hechos en el momento que un trabajador logró correr a tiempo para esquivar el impacto. En tanto, la caída del poste y del cableado en la calle también puso en riesgo a los vecinos de la zona.

Ante esto, los pobladores exigieron a los encargados de la empresa que ejecuta los trabajos en la jurisdicción, que tengan mayor responsabilidad y cumplimiento de las debidas medidas de seguridad.