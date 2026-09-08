La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar mantiene cifras alarmantes en la región Piura. De acuerdo con el último reporte del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los meses de enero y julio de 2026 se atendieron 4,578 casos de violencia; esto representa un incremento de 1,306 casos en solo un mes, ya que hasta junio la cifra alcanzaba los 3,272 denuncias.

El panorama regional muestra una problemática muy preocupante, ya que a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM) distribuidos en las distintas provincias de la región Piura, se han atendido 4,578 casos, donde 4 015 (87.7%) son mujeres y 563 (12.3%) son hombres.

Según el Programa Nacional Warmi Ñan, el grupo más afectado comprende a personas de 18 a 59 años con 3,067 (67%) casos, seguido por niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representa 1,294 (28.3%) y los adultos mayores de 60 años a más que registra 217 (4.7%) denuncias.

Asimismo, la agresión psicológica encabeza los registros con el 45.7% (2,091 casos). Le siguen la violencia física con un 40% (1,833 casos), la violencia sexual con el 14.2% (650 casos) y finalmente la violencia económica con el 0.1% (4 casos).

En tanto, la provincia de Piura registra más casos de atenciones con 2,580, donde la comisaría de Piura atendió hasta el mes de julio 735 víctimas, el centro de salud Santa Julia 547, la comisaría de familia 435, la comisaría rural de Tambogrande 236, en Catacaos 231, en La Unión 208 y Piura distrito con 188 personas violentadas.

Le siguen las provincias de Sullana (436 casos), Paita (420 casos), Ayabaca (359 casos), Talara (256 casos), Morropón (252 casos), Sechura (163 casos) y Huancabamba (112 casos).

De otro lado, el informe confirma un caso de feminicidio ocurrido en la provincia de Huancabamba, así como dos tentativas de feminicidio registradas en las provincias de Piura y Morropón.

El informe también detalla que, en la región, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que ha tenido un hijo y que ha estado embarazada por primera vez es de 10.6%. El 9.9% ya son madres y el 0.7% estuvieron embarazadas por primera vez.

Ante esta situación, el Programa Nacional Warmi Ñan informó que la región cuenta con 20 Centros de Emergencia Mujer (10 de los cuales atienden en comisarías las 24 horas del día), además del Servicio de Atención Rural (SAR) que reportó 117 casos atendidos en comunidades de Sechura y Huancabamba. Asimismo, el Hogar de Refugio Temporal albergó a 61 personas en situación de riesgo severo (32 mujeres y 29 hijos o acompañantes).

Además, en materia de atención remota, la Línea 100 registró 3,375 consultas telefónicas en el mismo periodo, abordando consultas por violencia física (36.4%), psicológica (32.8%) y sexual (7.3%). Por su parte, el servicio Chat 100 atendió 153 consultas orientadas a la identificación de riesgos en relaciones de parejas o noviazgos.

Cabe señalar que la cifra de violencia sigue aumentando en la región Piura, por lo que exhortan a denunciar estos casos para evitar mayores daños.