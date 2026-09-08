Sicarios asesinaron a dos mujeres y dejaron gravemente heridos a dos hombres durante un ataque a balazos dentro de una vivienda ubicada en el asentamiento Manuel Seoane, en la provincia de Sullana.

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El atentado ocurrió la noche del lunes 7 de setiembre, cuando un delincuente ingresó al inmueble de la manzana B, lote 13 y disparó contra las cuatro personas que se encontraban reunidas.

Una de las víctimas, Sheyla Viera Elías, fue trasladada al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, donde se confirmó su fallecimiento. En tanto, Lady Valdiviezo Nole murió en el Hospital de Especialidades III-1 debido a la gravedad de sus heridas.

A este último nosocomio también fueron trasladados Daniel Paucar Manchay y Carlos Cornejo Lupú quienes permanecen con pronóstico reservado.