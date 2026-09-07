La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un docente hallado inconsciente en la vía pública en la provincia de Talara. Las primeras hipótesis señalan que el profesional se habría caído desde el balcón de la vivienda que alquilaba.

EL HALLAZGO. La víctima fue identificada como Lynn Nico Vásquez Yana (43 años), quien fue encontrado por agentes del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Talara en la vereda, exactamente frente al predio donde residía, en inmediaciones del parque Alejandro Taboada. El accidente ocurrió la madrugada de ayer domingo.

Según versiones preliminares, el hombre cayó desde el balcón del inmueble; sin embargo, los efectivos policiales investigan para determinar las causas exactas del suceso o si hubo intervención de terceras personas.

Al momento de la intervención, los serenos constataron que el hombre presentaba una grave herida sangrante en la cabeza, por lo que fue evacuado de emergencia al hospital del Ministerio de Salud (Minsa). Pese a los esfuerzos médicos, el especialista de turno solo pudo certificar su deceso minutos después, a causa de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) severo.

Por disposición de la fiscalía de turno, el cuerpo del docente fue trasladado a la Morgue Central de Talara para practicarle la necropsia de ley que determine las causas precisas de su fallecimiento.

Cabe indicar que Lynn Nico era integrante del área de Mecánica de la institución educativa Politécnico Alejandro Taboada de Talara. La comunidad educativa lamentó lo sucedido. Los vecinos del docente también lamentaron lo ocurrido.

Asimismo, sus allegados solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos de sepelio y trasladar el cuerpo hacia Arequipa, su ciudad natal, donde le darán cristiana sepultura.