Una joven estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) murió trágicamente, tras despistarse el automóvil en el que se desplazaba por la carretera Paita-Piura, en la provincia de Paita.

El hecho ocurrió la noche del último miércoles, cuando la universitaria identificada como Jazmín Alexandra Casanova Seminario, de 20 años y natural de Lima, viajaba en el vehículo cuando sufrió el fatal accidente a la altura del kilómetro 30, por causas que las autoridades vienen investigando.

Tras el impacto, la joven fue evacuada de emergencia al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, donde lamentablemente dejó de existir debido a la gravedad de sus lesiones internas.

La repentina muerte de la estudiante ha causado una profunda consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad universitaria de la UPAO, cuya Facultad de Medicina Humana expresó públicamente sus condolencias ante su irreparable pérdida.

“La decana de la Facultad de Medicina Humana, el director del Programa de Estudio de Medicina Humana y docentes, personal administrativo y estudiantes expresan sus más sentidas condolencias a la familia Casanova Seminario por el sensible fallecimiento de quien en vida fue su querida hija Jazmín Casanova”, señalaron.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registra, en lo que va del año, un total de 94 fallecidos por accidentes de tránsito.

El mes de febrero se consolidó como el mes más trágico al registrarse 26 víctimas mortales. Le sigue el mes de marzo con 17 fallecidos, mayo con 15 decesos, enero 14 y abril con 9 muertes.

Estas estadísticas ponen en evidencia la falta de control vial por parte de las autoridades y la imprudencia de los conductores en la región.