Una joven extranjera falleció tras caer por un tragaluz desde el tercer piso de una vivienda, luego de participar en una fiesta en la urbanización Las Casuarinas, en el distrito de Veintiséis de Octubre. La Policía Nacional investiga las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho para determinar las responsabilidades. Una persona quedó detenida.

LA MUERTE. El trágico suceso se registró en la segunda etapa de la urbanización Las Casuarinas, la madrugada de ayer domingo, cuando la víctima, identificada como Juliet Alisson Zambrano Fino (21 años), de nacionalidad colombiana, perdió la vida a causa del fuerte impacto.

Alertados por las llamadas de los vecinos, los agentes del Serenazgo del distrito acudieron de inmediato al lugar. Al ingresar al predio, hallaron a la joven tendida en el suelo con una severa lesión sangrante en la cabeza y a un hombre que lloraba junto al cuerpo. Tras intentar brindarle los primeros auxilios, el personal de serenazgo confirmó que la víctima ya no registraba signos vitales.

Poco después, efectivos policiales llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las primeras indagaciones. Ellos presumen que la joven habría caído desde el tercer piso al ser empujada por otra persona durante una severa discusión. Versión que habrían brindado las personas que estaban presentes en el inmueble, aunque el caso aún se encuentra en pleno proceso de investigación.

En tanto, el representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Piura para practicarle la necropsia de ley. En horas de la tarde, ninguna persona tramitaba el retiro del cuerpo para darle cristiana sepultura.

Mientras tanto, el sujeto que permanecía en el inmueble fue intervenido por la policía y trasladado hasta la dependencia policial, en calidad de detenido, para continuar con las diligencias del caso.