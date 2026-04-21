El Ministerio Público inició las indagaciones para determinar las causas y responsables de la muerte de una anciana de más de 70 años, la cual fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio en la provincia de Huancabamba, en Piura.

El fiscal adjunto provincial Jefferson Atoche Valladares, de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, inició las diligencias urgentes y necesarias a fin de esclarecer los hechos suscitados la madrugada del último domingo, cuando una mujer de 73 años fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el caserío Segunda Aliguay del distrito y provincia de Huancabamba.

Tras participar en el levantamiento del cuerpo y en la necropsia de ley, abrió investigación por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud contra los que resulten responsables de este crimen y dispuso se realicen diversos actos de investigación como: la diligencia de inspección técnico criminal por peritos de criminalística de Piura, la prueba de luminol, recojo de huellas dactilares en un arma blanca hallada en la escena del crimen y otros objetos que presentes en el lugar de los hechos.

Así como, recabar testimoniales de vecinos y de su hija, quien halló el cuerpo sin vida, recabar información de las rondas campesinas sobre litigios o disputas que haya podido tener en el lugar de su residencia, se extraiga una muestra para pericia de sarro ungueal del cuerpo de la víctima, entre otras pericias criminalísticas y biológicas.