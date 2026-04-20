Un grupo de personas del sector Santa Rosa de Ñómala, en la provincia de Morropón-Chulucanas, hallaron el cuerpo de una persona que flotaba en las aguas del río Piura. El hallazgo ocurrió cerca del mediodía de ayer domingo.

Un trágico hallazgo se registró la tarde de ayer en el sector Santa Rosa de Ñómala, en la provincia de Morropón, donde los pobladores de la zona lograron identificar y rescatar un cadáver que se encontraba flotando en las aguas del río Piura.

Se trata de un cuerpo de sexo masculino que fue rescatado por los propios pobladores del centro poblado, quienes hicieron denodados esfuerzos y entre un grupo de personas utilizaron sogas y sábanas para recuperar los restos ya que estaba atrapado entre la vegetación en las aguas turbulentas aguas del río Piura.

Minutos después de ser alertados sobre el hallazgo, los efectivos de la Comisaría de Chulucanas se hicieron presentes en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue en la ciudad de Piura, por el personal policial, donde ingresó en calidad de NN, dado que a su avanzado estado de descomposición impidió su identificación inmediata.

La comunidad se encuentra consternada ante el hallazgo, quienes no han notado nada irregular en la zona. Los pobladores exigen la pronta identificación de la víctima y el esclarecimiento de las causas del deceso, dado que el cuerpo presentaba signos de haber permanecido varios días en el agua.

Asimismo, la noticia del hallazgo atrajo a diversas personas al lugar de los hechos, impulsadas por la angustiosa búsqueda de sus familiares desaparecidos. En un clima de tensión, los asistentes se aproximaron con la esperanza de obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos; sin embargo, tras las diligencias preliminares, ninguno pudo identificar el cuerpo, lo que prolonga la incertidumbre para estas familias.“.

Cabe señalar que, a la morgue de Piura, hasta el cierre de la edición, no llegó ninguna persona a reconocer el cuerpo, por lo que los estudios se realizarán hoy lunes por los médicos, los mismos que ayudarán a identificar a la víctima y darle cristiana sepultura.