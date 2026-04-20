Una anciana fue hallada sin vida en el caserío de Segunda Aliguay, en la provincia de Huancabamba. La víctima vivía sola y no descartan que hubiera sido asesinada por lo que es materia de investigación por parte de la policía.

El cuerpo de Alcira Montoya Ruiz, de 71 años, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por su propia hija María Guerrero Montoya quien llegó a visitarla, cerca de las 10 de la mañana de ayer, sin imaginar encontrarla muerta.

Según informaciones preliminares, la víctima presentaría signos de violencia y sangre en el lugar, alertando así a los efectivos policiales de la comisaría del sector, quienes llegaron al inmueble para verificar el hecho e iniciar las investigaciones de acuerdo con la ley.

Versiones de los vecinos señalaron que vieron a la mujer con vida el último sábado en horas de la tarde, sin embargo, en horas de la madrugada escucharon los ladridos de los perros, sin imaginar el fatal suceso.

Asimismo, indican que la mujer anteriormente fue víctima de robos de sus animales en su propia vivienda por lo que se presume que habría sido asesinada. Además, el cuerpo de la anciana presentaría signos de violencia, que al parecer fue atacada con un machete por sus agresores, por lo que todo es materia de investigación.

Hasta el lugar también se hizo presente el fiscal de turno, doctor Jefferson Atoche, quien autorizó el levantamiento del cadáver y para que sea trasladada a la morgue de Piura para la necropsia correspondiente.

El fatal hecho ha conmocionado a los pobladores de la zona quienes esperan que la policía investigue el hecho y de con los responsables de su fallecimiento, que según indican, no tenía problemas con nadie en esta zona.