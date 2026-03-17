Con total violencia fue asesinado a pedradas un hombre frente a un bar y cerca a la carretera Sullana-Tambogrande. La víctima fue encontrado la mañana de ayer lunes, al parecer, con golpes en la cabeza.

El terrible hallazgo lo realizó un grupo de personas, quienes al encontrar el cuerpo sin vida, semidesnudo, dieron aviso a la policía y al serenazgo.

El hecho se registró en horas de la madrugada en la carretera Sullana - Tambogrande, frente a los bares Teo y Vanessa, en La Perla del Chira.

La víctima presentaba varios golpes en la cabeza, al parecer ocasionadas con piedras. El occiso se encontraba solo con ropa interior y sus zapatillas estaban a unos metros de donde estaba el cuerpo inerte.

Según versiones de los vecinos, la víctima habría sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, presuntamente con una piedra.

El personal de la policía de la comisaria de El Obrero y del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana llegó al lugar e inició las indagaciones del hecho para identificar a los autores del horrendo crimen. También se hicieron presente los custodios de la Oficina de Criminalística (Oficri) para recoger algunas huellas dejadas por los homicidas.

Al cierre de la presente edición, el cuerpo del hombre aún no ha sido identificado por sus familiares, por lo que se espera que lleguen hasta la sede de la morgue de Sullana, caso contrario las autoridades realizarían diversas pruebas que incluye el análisis de ADN, la dactiloscopia (huellas dactilares) y la odontología forense para conocer su identidad.

La policía no descarta que por la forma como fue asesinado, al parecer se trataría de un presunto ajuste de cuentas o venganza.