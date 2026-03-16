Hoy lunes 16 de marzo, el Ministerio Público DF Piura iniciará la implementación de la estrategia “Un fiscal en tu colegio” en instituciones educativas públicas de la región, con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia escolar desde el inicio del año académico.

Como parte de esta iniciativa, integrantes de: la Fiscalía de Familia, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) ya visitaron ocho colegios particulares, donde se brindó orientación a estudiantes de primaria y secundaria sobre la detección y denuncia de casos de bullying y ciberbullying.

El anuncio fue realizado durante el lanzamiento del programa informativo “La Fiscalía a tu servicio”, donde la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, explicó el impacto de esta estrategia preventiva y cómo se articula, en la primera edición de este nuevo espacio de comunicación.

En esa línea, mencionó que se están desarrollando acciones preventivas dirigidas a la comunidad educativa, logrando capacitar a más de seis mil docentes, padres de familia y autoridades escolares a través del Comité Antibullying, cifra que se proyecta duplicar en los próximos meses.

Finalmente, la presidenta Faviola Campos reiteró que el Ministerio Público continuará fortaleciendo sus acciones preventivas y canales de comunicación, orientadas a informar y acercar la labor fiscal a la población. “El mensaje es claro: la Fiscalía está presente, observa y ayuda”, destacó.