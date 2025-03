Medio millar de estudiantes de 3588 instituciones educativas de la región Piura, iniciaron el día de ayer el Año Escolar 2025.

La apertura del año escolar se realizó en la institución educativa Leonor Cerna de Valdiviezo, en el asentamiento humano Santa Rosa, distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

En la ceremonia se contó con la participación del gobernador regional, Luis Neyra León y del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury Talledo.

“Pido a todos los escolares que hoy inician clases que pongan su mejor esfuerzo para salir adelante y, en el futuro, poder conducir los destinos de la región y el país”, resaltó Neyra León.

El ministro tocó el campanazo que marcó el Buen Inicio del Año Escolar 2025 en la región.

El titular de Vivienda inició “Agua Clases”, una estrategia que busca resaltar la importancia de este elemento clave para la vida y concientizar a los estudiantes sobre su valor y cuidado.

Recordemos que, la Contraloría General constató deficiencias en colegios de la región durante el operativo de control Educación 2025. Se supervisaron 64 colegios de los niveles de inicial, primaria y secundaria de las 12 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

Según el Informe de Visita de Control 3082-2025-CG/GRPI-SVC, que evaluó el periodo del 7 al 13 de febrero de 2025, entre los hallazgos figura que el 64 % requiere mantenimiento y/o sustitución de servicios higiénicos, el 48 % presenta aulas con paredes en mal estado, el 38 % con pisos en mal estado y similar porcentaje no dispone de servicios higiénicos separados para estudiantes y para personal adulto y el 36 % reporta losas deportivas en mal estado. Además, el 72 % de las colegios no cuenta con personal de vigilancia, 44 % de los colegios no dispone del número suficiente de docentes para cubrir las secciones previstas por el Minedu.