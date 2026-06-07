El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna Walter Goyzueta Neyra informó que 80 fiscales han sido designados para supervisar el proceso de segunda vuelta presidencial en los 124 locales de votación en la región de Tacna.

La priorización será en los locales ubicados en los distritos rurales y de la zona andina, además de los nueve centros poblados donde se asignaron las actas de numeración 900. Anotó que no se puede impedir a las personas a sufragar así presenten órdenes de captura.

Distribución de material electoral

Por su parte la Contraloría supervisó la distribución del material electoral para la segunda vuelta de hoy. Un equipo de 70 auditores de la Contraloría, integrada por la Gerencia Regional de Control de Tacna, revisó el despliegue realizado desde la sede de la ODPE Tacna hasta los locales de votación.

La gerente regional de Control de Tacna Alejandra Huamán Hidalgo indicó que hoy se supervisará 52 locales de votación para verificar la apertura de las mesas de sufragio y que se instalen sin inconvenientes. También se vigilará la labor de los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial de Tacna y de los coordinadores de locales de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.