La instalación de mesas de sufragio registra demoras en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA), en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, debido al ausentismo de miembros de mesa.

Jornada electoral

Uno de los casos reportados corresponde a la mesa de sufragio N.° 021753, ubicada en el Pabellón 300, aula 304, de la Facultad de Contabilidad, donde aún no se había podido iniciar la atención a los votantes (a las 7:50 a.m.) por la ausencia de los integrantes designados para conformar la mesa.

De acuerdo con la información disponible, en esta mesa están habilitados para votar 298 electores, quienes permanecen a la espera de que se complete la conformación de los miembros requeridos para su instalación.

La situación se registra en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, considerada el local de votación más grande de toda la provincia de Ica, por la cantidad de mesas de sufragio y electores que concentra durante los procesos electorales.

Según el portal JNE Fiscaliza, con actualización de las 8:01 a. m., en la sede universitaria aún faltaban por instalarse 53 mesas de sufragio, mientras que 18 ya se encontraban instaladas, de un total de 68 mesas habilitadas para esta jornada electoral.

Las autoridades electorales continúan con el proceso de conformación de las mesas pendientes para garantizar el desarrollo de la votación y la participación de los ciudadanos convocados a las urnas en esta segunda vuelta presidencial en la provincia de Ica.

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