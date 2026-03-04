Padres de familia del colegio Madre del Buen Consejo, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, protestaron para reclamar y exigir la intervención de la EPS Grau ante el colapso del sistema de alcantarillado en el exterior de la institución educativa. Desde la EPS Grau informaron que el problema empieza por la obra de agua y alcantarillado de la UPIS LAE y, por temas legales, no pueden intervenir ya que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura y no ha sido entregada a la entidad.

Fernando López, coordinador de convivencia escolar de la institución educativa Madre del Buen Consejo, precisó que el problema del afloramiento de las aguas residuales está desde el mes de diciembre y pese a que han presentado sus reclamos a la EPS Grau, no hay una respuesta efectiva.

Sostuvo que esta situación podría perjudicar el inicio del año escolar en este centro educativo que alberga más de 930 estudiantes, ante los fuertes olores que emanan estas aguas putrefactas y que es un peligro caminar por esta zona, por lo que los estudiantes, docentes, personal administrativo y el mismo padre de familia podrían sufrir accidentes lamentables.

“Pese a que hemos entregado diferentes cartas (a la EPS Grau) no hay una respuesta efectiva. Estamos a menos de una semana de empezar las clases y se sigue con el problema de los desbordes de los desagües. No solo es el desborde, se ha inundado toda la parte de acceso principal a Coscomba y parte exterior del colegio”, precisó López.

En tanto, indicó que la entidad prestadora de servicios debe priorizar esta situación, cuyo problema vendría por la obra paralizada de la UPIS LAE a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura, que hasta la fecha afecta también en el tema de la educación y la salud de los estudiantes y vecinos de alrededor.

“El problema (colapso del desagüe) lleva más de 10 años, pero lo arreglan, se vuelve a malograr, es un problema de nunca acabar por eso pedimos a las autoridades el apoyo y se debería a la obra inconclusa de la UPIS LAE”, explicó López.

Por su parte, desde la EPS Grau informaron que la obra aún está en manos de la Municipalidad de Piura y por temas legales no pueden intervenir.

Hace semanas, la comuna de Piura informó que se avanza en el expediente técnico del saldo de obra para el proyecto de la UPIS LAE, pero falta el saneamiento de los terrenos.