La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura ejecutó este martes un operativo de allanamiento simultáneo en ocho inmuebles ubicados en distintas provincias de la región Piura y uno en Lima, como parte de la investigación seguida contra una presunta organización criminal denominada “Los Ilustres de Piura”.

La diligencia, a cargo del Segundo Despacho de la Feccor y con apoyo del Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional, incluyó el descerraje, registro personal y domiciliario, así como la incautación de bienes. Entre los locales intervenidos figura la Comisaría de Pariñas, en la provincia de Talara, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre la presunta participación de funcionarios públicos en la red investigada.

De acuerdo con el Ministerio Público, seis personas son investigadas por los presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos, falsedad ideológica, lavado de activos —en la modalidad de actos de conversión—, cohecho activo genérico y cohecho activo específico. Los inmuebles intervenidos se ubican en Lima, Piura, Catacaos, Castilla, Veintiséis de Octubre y Talara.

Como parte de las medidas dispuestas, la Fiscalía incautó un inmueble de cuatro pisos ubicado en la urbanización Miraflores Country Club, valorizado en aproximadamente 150 mil dólares, el cual habría sido adquirido con dinero de origen ilícito. El bien será entregado al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su administración, mientras continúan las diligencias fiscales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.