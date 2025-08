Por varios años, los piuranos esperaban la ejecución de la obra de pistas y veredas y drenaje pluvial en el centro de Piura, sin embargo, se otorgó la buena pro a una empresa que habría sido denunciada por la Procuraduría Anticorrupción de Áncash en el 2023. Para ello, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, el decano del Colegio de Ingeniero y el dirigente de la Juveco Tres Culturas cuestionaron la licitación de este importante proyecto.

Los problemas de inundación en el centro de Piura en tiempos de lluvias podrían continuar luego que se licitara el proyecto de pistas y veredas y drenaje pluvial a la empresa Corporación Diamante Jubers S.A.C., cuyo gerente general habría sido denunciado penalmente por la Procuraduría Anticorrupción de Áncash, por incurrir en presuntas conductas ilícitas.

Para ello, la especialista en Gestión Pública, Juana Huaco, sostuvo que la falta de capacidad del equipo técnico pone en riesgo la ejecución de esta importante obra que por años los piuranos esperan para mejorar el centro histórico y evitar la inundación durante las lluvias.

“Llama muchísimo la atención de que cómo se puede otorgar una buena pro a una empresa que tiene observaciones, que basta que tenga una llamada de atención ya debería, un buen profesional, un buen equipo técnico, poner el pare, estamos repitiendo lo mismo, no puedo entender qué tipo de profesionales son de este comité de adjudicación, que se supone han estudiado antes de otorgar el expediente y evaluado los antecedentes, y que han estudiado las propuestas, por más económica no debería otorgarse”, indicó la catedrática.

Precisó que no hace falta ser profesional para darse cuenta del tipo de empresa que se va a contratar para ejecutar esta obra de gran magnitud donde se pretende invertir más de S/ 119 millones. “Basta que me digan que tiene un antecedente, yo digo no, aunque no se haya demostrado, pero ya tiene ese precedente, entonces qué me garantiza que va a ver una buena obra”, precisó Huaco.

Dijo que el tema de Piura (inundación) no es un problema sencillo, “nosotros tenemos napa freática, fenómeno El Niño, nosotros tenemos una casuística climática bastante peculiar que no la tiene otras regiones, si esto no lo tenemos en cuenta, entonces no entiendo realmente”.

Agregó que, en muchos casos, en estos procesos se presenta un presunto negociado. “Lo que vemos aquí y que siempre se escucha es que cuando se entrega la buena pro, también hay un negociado supuestamente ahí. Lamentablemente es una empresa que tiene proceso o está con observación, yo no le firmo contrato, porque Piura necesita técnicos y profesionales que culminen las obras y veo que eso no lo hacemos por decisiones políticas, decisiones que buscan otros intereses, no hay de otra manera, porque se le ha dado la buena pro teniendo antecedentes, deben investigar”, indicó.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, dijo que esta situación constituye una alerta muy importante y que los esfuerzos deben redoblarse y se intensifiquen para que el proyecto llegue a buen fin.

“Lamentablemente el comité de selección, por la normativa vigente está atado de manos. Nos gustaría tener a una empresa que no tenga estos cuestionamientos, pero la normativa no lo permite, pero tomemos esto como una alerta de que podrían darse algunos inconvenientes en el futuro, entonces la decisión es de redoblarse los esfuerzos de monitoreo e implementar un equipo de gestión de proyectos para que este vigilante”, dijo Asmat.

Desde el colegio de Ingenieros, declaró que se mantendrán atentos para que la empresa ganadora ejecute la obra en fiel cumplimiento con el contrato. “Imagínese tener 1.5 años de inhabilitada las calles de esa zona, deberían avanzar rápido esta obra para liberar las calles. Como colegio ojalá hubiera sido otra empresa, pero a nivel de denuncia funciona así, nos hubiera gustado que no sea así”, precisó.

En tanto, el integrante de la Juveco Tres Culturas, Arq. Jorge García, precisó que como ciudadano lo único que queda es salir a reclamar y que las entidades puedan intervenir en este proceso de licitación.

“No me extraña a mi quien haya ganado la obra, porque sabemos, en nuestro país, la corrupción está en todo el espacio, de tal manera que no llama la atención que haya ganado una empresa que está cuestionada. (...) otras instituciones deben pronunciarse en este caso por los malos antecedentes. Deben presionar para que el gobierno haga una nueva licitación y esa empresa no participe”, indicó García.