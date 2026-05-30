Un joven fue hallado sin vida en el sector de la playa Las Violetas, en el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, generando conmoción entre vecinos y visitantes de la zona. El hecho se registró la tarde del 29 de mayo.

Investigan deceso

El cuerpo habría sido encontrado en una estructura rústica y posteriormente identificado como Marcos Alejandro Cipriani Peña, según información preliminar de las autoridades.

Tras el hallazgo, personal de la Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las diligencias se realizan en coordinación con representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

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