El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra William Seminario Girón, esposo de la pediatra Minosska Pinto Lazo, en el marco de las investigaciones por su muerte en la urbanización San Felipe, en Piura. La audiencia fue programada para este miércoles a las 9:30 de la mañana, instancia en la que el juzgado evaluará los elementos presentados por la fiscalía.

La imputación no corresponde al delito de feminicidio, sino al de sicariato. El pedido de prisión preventiva se sustenta en los testimonios de dos de los detenidos en el caso, quienes señalaron a Seminario Girón como la persona que habría organizado y financiado el crimen.

Implicados revelan presunta participación del esposo

Uno de esos testimonios clave es el de Junior Miñán Seminario, de 19 años, conocido como alias ‘Muerte’, identificado como el conductor de la motocicleta utilizada el día del ataque. Según su declaración ante las autoridades, el esposo de la víctima habría pagado diez mil soles para concretar el asesinato, y además habría entregado una fotografía y un croquis para facilitar la identificación y ubicación de la doctora.

El otro implicado es Cristian Socolaya Bayona, conocido como alias ‘Ite’, quien fue identificado como el marcador encargado de vigilar y seguir a la víctima desde su salida de la clínica donde trabajaba. Socolaya habría comunicado por teléfono al sicario la ubicación exacta de la doctora para facilitar el ataque.

Ambos detenidos ya cuentan con nueve meses de prisión preventiva. La investigación también busca identificar a una tercera persona captada con capucha en imágenes de cámaras de seguridad en la escena del crimen.

La defensa de Seminario Girón rechazó los señalamientos y precisó que la solicitud de prisión preventiva los tomó por sorpresa. El equipo legal anunció que el acusado se presentará voluntariamente ante el juzgado como muestra de su disposición a colaborar con la justicia.

¿Qué respondió el esposo de la doctora?

Seminario Girón niega cualquier vinculación con la muerte de su esposa y sostiene que colaboró desde el inicio con las autoridades. El acusado también recordó que entregó sus equipos celulares de manera voluntaria para su revisión cuando fue citado en la División de Investigación Criminal.

La Policía mantiene en análisis los teléfonos móviles del investigado y de la víctima, con el objetivo de examinar llamadas y mensajes que puedan aportar elementos adicionales a la investigación. El jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jares, confirmó que los dispositivos fueron enviados a laboratorio para su peritaje.