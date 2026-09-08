Suscribieron un convenio para dinamizador la economía rural y generar más oportunidades
Suscribieron un convenio para dinamizador la economía rural y generar más oportunidades

El Concejo de la Municipalidad Provincial de aprobó la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el programa de compensaciones para la competitividad.

El dictamen fue sustentado por un regidor, quien señaló que este convenio permitirá articular esfuerzos para que las organizaciones de productores agrarios puedan acceder a los beneficios y mecanismos de apoyo que ofrece AGROIDEAS.

De esta manera, buscan mejorar su productividad, competitividad y comercialización, así como fortalecer sus emprendimientos y actividades económicas.

En tanto, la comuna será un agente dinamizador de la economía rural que busca generar mayores oportunidades para los pequeños y medianos productores, fortaleciendo sus organizaciones y contribuyendo al desarrollo económico y productivo de la provincia.

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