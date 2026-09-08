El Concejo de la Municipalidad Provincial de Sullana aprobó la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional con el programa de compensaciones para la competitividad.

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El dictamen fue sustentado por un regidor, quien señaló que este convenio permitirá articular esfuerzos para que las organizaciones de productores agrarios puedan acceder a los beneficios y mecanismos de apoyo que ofrece AGROIDEAS.

De esta manera, buscan mejorar su productividad, competitividad y comercialización, así como fortalecer sus emprendimientos y actividades económicas.

En tanto, la comuna será un agente dinamizador de la economía rural que busca generar mayores oportunidades para los pequeños y medianos productores, fortaleciendo sus organizaciones y contribuyendo al desarrollo económico y productivo de la provincia.