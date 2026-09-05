La Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana realizó una mesa de trabajo para conocer las medidas de preparación, reducción de riesgos y respuesta ante el Fenómeno El Niño en esta provincia. Lo preocupante es que solo el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón estuvo presente, mientras que los burgomaestres distritales de la provincia no acudieron.

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La reunión realizada en el auditorio municipal Víctor Borrero, estuvo dirigida por el fiscal provincial Juan Aguilar Sandoval y el fiscal adjunto Kevin Antón.

Ahí el burgomaestre Mogollón informó sobre los trabajos de limpieza de drenes, transitabilidad y maquinarias disponibles. Mientras que los representantes de las municipalidad distritales, la Dirección Subregional de Salud “Luciano Castillo Colonna”, la Junta de Usuarios del Valle del Chira, el Hospital EsSalud, Eps Grau, Ugel y otras instituciones, también expusieron sus planes.

Tras ello, los fiscales exhortaron a los asistentes a dar continuidad a las gestiones administrativas, ejecución de obras y compra de bienes para afrontar la contingencia pluvial en dicha jurisdicción.