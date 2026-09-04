La bella sullanera Karen Gamboa hizo historia en el mundo de la belleza, al conquistar la corona principal del Festival Internacional Beauty WorldWide 2026, alcanzando el máximo reconocimiento de la competencia: Queen of Queens Beauty WorldWide 2026.

Este triunfo tiene especial relevancia porque Karen no solo obtuvo el título a su categoría Miss, sino que fue proclamada ganadora absoluta entre las diferentes categorías y delegaciones participantes del festival, convirtiéndose en la soberana máxima de esta edición.

PUEDES VER: Coronan a sullanera Karen Gamboa como “Miss Teen Universal”

POR SULLANA

Karen, una sullanera a carta cabal, dejó en alto a la región y al Perú que vuelve a brillar en los certámenes de belleza, respaldada por una trayectoria de disciplina, preparación y propósito, con más de 20 proyectos, programas y acciones de voluntariado.

La franquicia Reinas de Reinas y la Organización Nacional Festival Beauty WorldWide Perú – Categoría Miss, se siente feliz por tal logro, donde también fueron parte diseñadores, profesionales y a Misses del Perú, por contribuir a su preparación y formación.

Cabe resaltar que Karen llevó siempre presente a su tierra y al Perú y esta corona se la dedica a todo el país, llevando sobre su cabeza la corona máxima del Festival Beauty WorldWide 2026.

MIRA ESTO: La “Suiza piurana” busca a sus soberanas de aniversario

DESTACADA

La soberana destaca desde las categorías infantiles y juveniles hasta las adultas que reúne esta competencia internacional. Su historia está marcada por el camino construido con disciplina, perseverancia, pasión y propósito, convirtiendo sus reinados en una oportunidad para servir desde diversos proyectos.

Este triunfo lleva los colores del Perú, pero Karen guarda un lugar muy especial para Piura, su tierra que hoy celebra la conquista de la máxima corona, logro que le costó preparación, sacrificio, cansancio y decisiones para llegar donde hoy está.