Pudo acabar en tragedia. La mañana de ayer en la av. Víctor Andrés Belaunde, en el distrito de Pueblo Nuevo, colisionaron un miniván y un mototaxi dejando el saldo de dos personas heridas, quienes fueron conducidas a emergencia del Hospital San José de Chincha. La oportuna maniobra del chófer del primer vehículo evitó que el suceso de tránsito termine en consecuencia fatal.

Accidente vial

Testigos señalan que el miniván transitaba por la también llamada avenida Principal cuando al llegar a una de las intersecciones aparece la unidad menor, intentando cruzar la vía. El conductor al notar este ingreso repentino a su carril de parte del trimoto reacciona para no impactar, directamente, pero pierde el control del volante, y como secuela del accidente sus pasajeros sufren contusiones.

Se tratan de Cinthya C.V. y su menor hija Alexa Z.C. quienes fueron auxiliadas por los testigos y conducidas con apoyo de serenazgo distrital al nosocomio chinchano, para evaluación médica. Personal policial de la comisaría de Pueblo Nuevo acudió a la zona para iniciar con las investigaciones de ley, siendo derivado el conductor del trimoto a la delegación para rendir su declaración y ser conducido a la Sanidad Policial.

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