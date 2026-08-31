La madrugada de ayer en la intersección de las avenidas Unión con Víctor Andrés Belaunde (La Principal), en el distrito de Pueblo Nuevo límite con Chincha Alta, colisionaron aparatosamente dos automóviles. Personal de patrullaje integrado de ambas comunas, acudieron para prestar ayuda a los ocupantes de las unidades involucradas en el hecho vial, no siendo ubicado uno de los conductores.

Siniestros viales

El carro de placa CPX-288 tras el choque acabó en el carril de la av. Luis Gálvez Chipoco y presenta daño material a la altura de la llanta del lado posterior. Mientras que el otro vehículo de placa T5S-069 fue hallado en el separador con la parte delantera destrozada producto de la colisión. Peritos de tránsito de la policía realizan las diligencias para determinar responsabilidad en el hecho, sucedido en la intersección pese a la existencia de semáforos.

En otro cruce de este mismo distrito (Artemio Molina y Santa Rosa) chocaron un auto y un mototaxi. Los pasajeros de la unidad menor T. Arana de 70 años y su nieto de 6 sufrieron lesiones producto del impacto, siendo conducidos a una clínica local. Del carro resultaron heridos M. Saavedra y una menor de tres años, que iban como pasajeros. Ambos fueron llevados al hospital San José para descartar fractura.

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