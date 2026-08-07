En la carretera de ingreso al distrito de Sunampe, sector conocido como la curva de Chumbiauca, impactaron un mototaxi y un automóvil. La violenta colisión, al parecer, frontal dejó al conductor del vehículo menor tendido en la pista, encontrado inconsciente por otros chóferes que se acercaron al lugar tras el accidente de tránsito sucedido al promediar las 9 de la noche del último miércoles.

Brutal choque

Las personas que pasaron por esta zona hallaron el carro de placa CHX-325 y el trimoto con matrícula 8031-9D protagonistas del hecho vial. Al costado del mototaxi permanecía su chófer tendido en posición decúbito dorsal. Personal de serenazgo de Sunampe estuvo a cargo de realizar la evacuación de esta persona, siendo trasladado al hospital San José. El segundo herido es el conductor del carro.

Los efectivos de la comisaría distrital también prestaron ayuda al herido y en el control del tránsito, ya que, por el suceso ambas unidades siniestradas, con daño material evidente en la parte delantera, acabaron al centro de la pista. La policía continúo con las diligencias correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias del aparatoso accidente y determinar la responsabilidad en los conductores.

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