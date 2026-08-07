Un operativo inopinado realizado en el sector de Unión Victoria, en la provincia de Nasca, culminó con la clausura de un camal clandestino y la incautación de carne de procedencia no autorizada, en una intervención orientada a prevenir riesgos para la salud pública.

Cierre temporal

La acción fue ejecutada por personal de la Municipalidad Provincial de Nasca, con la participación de la Subgerencia de Desarrollo Económico, la Administración del Matadero Municipal, especialistas del SENASA, efectivos de la Policía Nacional del Perú, así como representantes de las áreas de Protección del Medio Ambiente, Salubridad y Seguridad Ciudadana.

Según la información proporcionada, durante la inspección se detectó un establecimiento donde presuntamente se realizaban actividades de faenamiento sin cumplir las condiciones sanitarias ni contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Como resultado de la intervención, se incautó carne cuya procedencia no pudo ser acreditada conforme a los controles sanitarios. De acuerdo con el reporte oficial, el producto fue retirado para evitar su comercialización y su eventual ingreso al mercado.

Las autoridades señalaron que el funcionamiento de establecimientos de este tipo representa un riesgo para la salud pública, debido a que el sacrificio y manipulación de animales fuera de los controles sanitarios puede comprometer la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano.

Al concluir el operativo, la carne decomisada fue destruida mediante incineración, procedimiento realizado conforme a los protocolos sanitarios vigentes, con el fin de impedir que pudiera ser distribuida o consumida.

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