La madrugada de ayer el fuerte ruido provocado por la violenta colisión entre dos mototaxis alertó a los moradores del distrito de Sunampe. En la intersección de las calles Lima y Las Misioneras ocurrió el aparatoso accidente que dejó el saldo de cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad y provocó la volcadura de ambas unidades. Los vecinos ayudaron a los ocupantes de los trimotos.

Siniestro vial

Eran las 00:30 horas cuando se produjo el hecho vial en el que participaron los mototaxis de placa 0760-RB y la de matrícula 9779-DA. Los moradores al salir de sus casas hallaron en la primera unidad a los pasajeros atrapados, quienes presentaban golpes en diversas partes del cuerpo debido al choque y volcadura. Entre los conductores y ocupantes el saldo de heridos fue de cinco personas.

Los pobladores ayudaron a los accidentados y también en la reincorporación de las unidades menores que presentaban daño material. Según las investigaciones preliminares el exceso de velocidad habría sido la causa del suceso de tránsito. Indican además que una de las motos circulaba por la vía preferencial y fue impactada por la otra unidad. Personal de tránsito de la Policía Nacional quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

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