Miles de fieles participan este sábado 26 de septiembre en la tradicional peregrinación hacia el Santuario de la Virgen del Rosario de Yauca, una de las principales manifestaciones de fe y tradición religiosa de la región Ica.

Fe y devoción

Desde distintos puntos de la provincia, los devotos emprendieron una caminata por horas de aproximadamente 30 kilómetros por el desierto iqueño para cumplir sus promesas, agradecer los favores recibidos y acompañar las celebraciones en honor a la patrona de Yauca. Muchos peregrinos realizan el recorrido durante la noche y la madrugada, con el propósito de evitar las altas temperaturas propias de esta zona.

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A lo largo del trayecto, cientos de linternas y luces acompañan a los peregrinos, formando una extensa columna que avanza entre oraciones, cánticos y expresiones de devoción. La jornada también está marcada por la llegada de las tradicionales vírgenes altareras, que son trasladadas por el desierto para encontrarse en el santuario.

Entre las imágenes que participan de esta tradición se encuentran la Virgen del Rosario de Tallamana, la Virgen del Carmen de Yajasi, la Virgen Dolorosa de Los Aquijes y la Virgen del Rosario de Pachacútec, quienes llegaron en procesión al santuario, acompañadas por la masiva devoción.

Las celebraciones fueron adelantadas excepcionalmente este año debido a la realización de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

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Para este domingo 27 de septiembre, día central de la festividad, la procesión de la sagrada imagen está prevista para las 5:00 de la tarde por las principales calles del distrito, mientras que a las 9:00 de la noche se realizará la tradicional rifa.

El programa religioso concluirá el domingo 11 de octubre, con la celebración de la Misa de Octavario a las 11:00 de la mañana.

Ante la masiva llegada de peregrinos, la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana, estableció rutas específicas para el traslado de visitantes hacia el Santuario de Yauca durante el día central. La autoridad municipal también dispuso que los vehículos no recojan ni dejen pasajeros alrededor o en las calles adyacentes a los paraderos autorizados, con el objetivo de mantener el orden y facilitar la circulación vehicular y peatonal.

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La ruta número 1 estará destinada a microbuses y ómnibus. Los paraderos se ubicarán en la cuadra 13 de la avenida Túpac Amaru y en la octava cuadra de la avenida Cutervo, a la altura del campo ferial. La zona de desembarque estará ubicada en la parte posterior del Santuario de Yauca.

La ruta número 2 estará habilitada para colectivos en automóvil, camionetas rurales y minivanes. El paradero estará ubicado en la avenida Túpac Amaru con la intersección de la avenida Matías Manzanilla, mientras que el desembarque se realizará también en la parte posterior del santuario.

La peregrinación a Yauca vuelve a congregar a familias y devotos de distintas localidades, quienes recorren el desierto para mantener viva una tradición religiosa que, año tras año, reúne fe, promesas y costumbres transmitidas de generación en generación.

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