En el marco de las actividades por el Día del Barrido, el Gobierno Regional de Ica otorgó la Medalla José de la Torre Ugarte a la imagen de la Virgen del Rosario de Yauca, reconociéndola como Patrona y Protectora de la región Ica.

Devoción a la virgen

La ceremonia se realizó en el Santuario de la Virgen del Rosario de Yauca y contó con la participación del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, y el rector del santuario, Pbro. José Carpio Urquizo, además de funcionarios y personal administrativo del Gore Ica.

Durante el acto, se destacó la importancia de la Virgen del Rosario de Yauca como símbolo de fe y tradición religiosa para la población iqueña. El reconocimiento se desarrolló como parte de las actividades programadas en esta fecha y congregó a representantes de la institución regional y miembros de la comunidad.

En su intervención, Hurtado Herrera expresó su agradecimiento por la jornada de reflexión y comunión espiritual desarrollada en el santuario. Asimismo, señaló que, durante su gestión al frente del Gobierno Regional, ha encomendado a la Virgen del Rosario de Yauca el destino de la región y manifestó su deseo de que continúe brindando protección a las familias iqueñas.

El gobernador también hizo referencia al último año de su gestión y resaltó el trabajo realizado por su administración en las cinco provincias de la región, vinculándolo con proyectos ejecutados y acciones orientadas al cierre de brechas sociales.

La jornada concluyó con un llamado a mantener la unidad y la tradición de fe en torno a la Virgen del Rosario de Yauca, una de las principales expresiones de devoción religiosa de la región.

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