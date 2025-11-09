Con una sonrisa llena de sueños y el corazón puesto en su querida Sullana, la belleza capullana representada por Karen Alejandra Gamboa se llevó el título de “Miss Teen Universal Piura 2025”.

La gala contó con la presencia de reinas invitadas, donde Karen le fue impuesta la corona por parte de Mariana Mendoza, “Miss Simpatía Sullana”, mientras la banda le fue colocada por la directora regional del evento, Liliana Agurto Adrianzén.

La flamante soberana es estudiante de Psicología y modelo reconocida, y fue presentada como una joven talentosa, empática y comprometida con su desarrollo personal y social, atributos que la organización busca promover en cada una de sus representantes.

PUEDES VER: La belleza piurana se luce en las tierras de Santo Domingo

TALENTO

El evento celebró la elegancia, el talento juvenil y el compromiso social, y fue un emotivo homenaje al esfuerzo y la perseverancia de las jóvenes piuranas que buscan dejar huella y donde Karen Alejandra, con su carisma y determinación, representará muy bien a Piura y a Sullana en el certamen nacional.