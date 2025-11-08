La ciudad de Santo Domingo de Morropón se engalanó con la espectacular y glamorosa pasarela de presentación y promoción de las candidatas al certamen regional “Reina de Reinas Piura 2025” que organiza la franquicia Reinas del Perú.

Fueron dos intensos días de visita, donde las hermosas embajadoras turísticas representantes de la belleza piurana visitaron algunos de los hermosos circuitos turísticos de este paradisiaco distrito, como el Centro de Formación Religiosa “Villa la Buena Nueva” (Pre Seminario en donde Su Santidad León XIV impartiera clases como formador misionero para estudiantes de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón).

PUEDES VER: La belleza piurana visita la meseta andina en un tour por la ruta del Papa León XIV

CIRCUITO

Durante el tour se visitó, además, el místico y misterioso Circuito Turístico “Los Caracoles” y la enorme y majestuosa meseta andina, rodeado de hermosas lagunas y bosques de pinos de la zona, sin dejar de saborear la rica gastronomía, artesanía, productos ecológicos y derivados de aguardiente.

Previo a ello, en una noche esplendorosa en la plaza de armas, hicieron un desfile en la pasarela las 13 simpáticas jovencitas llegadas desde la capital del departamento, mostrando su belleza, talento y además lucieron productos de la zona ante la autoridades y público sanqueño.

También deslumbraron con su belleza, las soberanas Gresia Flores García, flamante “Reina del Perú Piura Teen 2024” y Maribel Pintado Cunya, actual “Reina del Perú Piura 2024”, que acompañaron a las candidatas durante el tour.

MIRA ESTO: Piura: Distrito de Colán elige a su soberana del 117° aniversario

POR LA RUTA

El Tour de Reinas Piura 2025 denominado “Santo Domingo, la Ruta del Papa León XIV, está de moda”, fue organizado por la Organización Reinas del Perú Piura, bajo la dirección de Arthur Zapata, quien agradeció a las empresas y personas del lugar que hicieron posible estar en esta tierra de la serranía morropana.

Además, el agradecimiento al Centro de Formación Religiosa “Villa la Buena Nueva”, dirigido por el R.P. Álex Sondor y a la Parroquia “Santo Domingo de Guzmán”, presidida por el R.P. Luis Feliberto Pintado Abarca. También a la Asociación Distrital de Desarrollo Turístico Integral “El Edén Sanqueño”, que fue el coordinador del evento.