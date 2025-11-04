Mañana miércoles 5 de noviembre, a las 8 p.m., en el coliseo municipal de Colán, se realizará la elección y coronación de la soberana que engalanará los festejos del 117 aniversario de elevación a capital del distrito, en el que participan ocho bellas candidatas.

Estarán presentes en la pasarela, para los ojos del jurado calificador y del público, las simpáticas Tatiana Talledo Valladares, representante de Despertad Andino; Cindy Bruno Martínez (Transp.,El Covid Oficial); Karen More Macharé (pollo de la abuela) y Darly Macalupú Ayala (Despertad Andino).

Además, Daniela Delgadillo Ayala (Estudio Eddu Martín); Pamela Chanduví Zapata (CD.Teófilo Cubillas); Yoselin More Silva (Unisex Aby y Nicoll) y Sandy Céspedes Sandoval (Evento Billy Show).

En las redes sociales de la institución, ya están colocadas las fotografías, ya que también incluirán la votación virtual.

LAS ACTIVIDADES

Para mañana se tiene preparada la exposición museográfica “Colac 2025”, en su primera edición, a partir de las 7:00 p.m., en la plaza Francisco Bolognesi.

Otras de las actividades lo constituye la cabalgata “córceles patrios, vientos de libertad”, a realizarse este domingo 9, en el estadio Revolución, y el concurso del camote más grande.

El día 13 se realizará el Festival PNC celebra 2025, con show infantil DJ´s en vivo, danzas culturales, orquestas y grupos invitados a la gran serenata. El viernes, en su día central, será la misa te deum, paseo de la bandera, izamiento, desfile cívico escolar, sesión solemne y baile de aniversario gratuito .

LOSATRACTIVOS

Pueblo Nuevo de Colán es un distrito paiteño que tiene muchos atractivos turísticos, como el Templo Sagrado Corazón de Jesús, considerado la pequeña Sixtina del norte peruano por sus murales y declarado Monumento Histórico Nacional; además el templo de San Lucas de Colán, la primera iglesia construida en las costas del Pacífico Sur y una de las más antiguas del Perú.

Además, se puede observar un espectáculo natural, como la desembocadura del río Chira, y el hermoso valle del Chira, el cerro mirador de las tres cruces, la playa La Esmeralda y los hermosos huacos de la cultura Tallán, testimonio de los antiguos habitantes de este valle.