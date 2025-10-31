Morropón, la tierra del Tondero, aquel baile cadencioso que hace vibrar a los danzantes, deleitó a los presentes con esta expresión emblemática del arte popular peruano reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde 1993 y cuyo día central se festeja el 29 de octubre.

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, en articulación con la Municipalidad Distrital de Morropón, desarrolló la Tarde Cultural “Yo me identifico con orgullo”, en cuya jornada se contó con la participación de la comunidad.

ESPECTÁCULO

También hubo presencia de diversas escuelas de tondero, entre ellas “Mamá Tondero”, “Contigo aprendí mis primeros pasos” y “Pasión por el Tondero”, que deleitaron al público con presentaciones llenas de ritmo, tradición y sentimiento piurano.

Asimismo, se realizaron declamaciones de cumananas y décimas, expresiones poéticas que constituyen parte esencial del patrimonio cultural de la provincia, además de una degustación de platos típicos, que resaltó la riqueza gastronómica de Morropón.