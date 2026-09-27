El senador Flavio Figallo, vocero de Buen Gobierno en la Cámara Alta, confirmó que su agrupación respaldará en bloque la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, presentada en la Cámara de Diputados.

Figallo afirmó que la decisión cuenta con el conocimiento y respaldo del presidente de su partido, Jorge Nieto, y descartó que existan discrepancias internas sobre la posición que adoptará la bancada.

“Sí, hay un consenso. Nosotros hemos discutido el tema ampliamente. Los diputados participaron en la interpelación del señor Astudillo, y el consenso nuestro es ir en esa dirección”, declaró en RPP.

Figallo: “Jorge Nieto conoce la decisión y la avala”

El legislador sostuvo que las decisiones políticas de la agrupación son coordinadas con el presidente del partido y remarcó que, específicamente en el caso de Astudillo, no existen diferencias internas.

“Jorge Nieto conoce la decisión y la avala (...) Específicamente, sobre el caso Astudillo, no tenemos ese tipo de discrepancias internas”, señaló.

La moción contra el titular del Ministerio del Interior fue presentada por diputados de Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno, en medio de cuestionamientos a su gestión frente a la inseguridad ciudadana.

Días antes, el diputado de Buen Gobierno Fernando García había señalado, a título personal, que respaldaría una eventual censura, aunque en ese momento precisó que la bancada todavía no había tomado una decisión conjunta.

Cuestiona presencia de militares al frente del Mininter

Figallo también cuestionó que el Ministerio del Interior sea conducido por integrantes provenientes de las Fuerzas Armadas y sostuvo que existen diferencias entre la formación militar y policial para enfrentar problemas de seguridad interna.

“En general, la conducción de los militares en el Ministerio del Interior nunca ha sido del todo bien llevada. Hay diferencias muy grandes entre la formación de unos y otros, y en las lógicas, las estrategias y las tácticas para resolver los problemas urbanos”, afirmó.

El senador consideró que el sector podría ser dirigido por una persona vinculada a la Policía Nacional o por un civil con experiencia adecuada.

En ese contexto, mencionó al actual comandante general de la PNP, Fredy López, como una eventual opción para asumir el Ministerio del Interior.

“Entiendo, por ejemplo, que el comandante general actual tiene las capacidades para hacerlo”, expresó. Esta declaración corresponde a la posición del senador y no constituye un anuncio del Ejecutivo.

Figallo también cuestionó permanencia de Óscar Arriola

El vocero de Buen Gobierno se refirió además al excomandante general de la Policía Nacional Óscar Arriola y sostuvo que, a juicio de su agrupación, debió dejar el cargo al inicio del gobierno.

Según Figallo, un eventual proceso de reorganización del Ministerio del Interior y de la Policía debería incluir una reforma institucional y la designación de funcionarios con experiencia comprobada.

La posición de Buen Gobierno se suma a otros respaldos parlamentarios a la censura de Astudillo. Legisladores de Obras y Juntos por el Perú también han cuestionado al ministro por los resultados de su gestión frente a homicidios, extorsiones y otros delitos.

Desde el Ejecutivo, en cambio, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, rechazó la moción y sostuvo que cambiar de ministro no resolverá por sí solo el problema de la criminalidad.