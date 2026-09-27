La jornada electoral en la provincia de Pisco quedó marcada por dos hechos que han generado preocupación, luego de que dos candidatos denunciaran presuntas amenazas contra sus vidas y las de sus familias. Uno es amenazado con balas, y flores y el otro recibe balazos en su vivienda.

Candidatos amenazados

En el distrito de Túpac Amaru Inca, el candidato a la alcaldía distrital, Leonardo Prince de la Cruz Gómez informó que durante la madrugada encontró en la puerta de su vivienda un ramo de flores, una bala y una nota con un mensaje en el que le exigían retirarse de la política bajo amenaza de atentar contra su vida. El nombre De la Cruz Gómez figura como candidato a la alcaldía de Túpac Amaru Inca por Renovación Popular.

De acuerdo con la información policial proporcionada sobre el caso, el hecho fue reportado aproximadamente a las 6:00 de la mañana de ayer 26 de setiembre, en su inmueble ubicado en el asentamiento humano 17 de Abril, en el distrito de Túpac Amaru Inca.

Tras encontrar los objetos y el mensaje amenazante, el candidato acudió a la dependencia policial para solicitar garantías para su integridad y la de sus familiares. El caso fue comunicado a la unidad especializada y al Ministerio Público, mientras se realizan las diligencias destinadas a determinar quiénes estarían detrás de esta presunta extorsión.

Pero la preocupación no quedó circunscrita al distrito. En Pisco, el candidato a la alcaldía provincial, José Gilberto Nieto Campos, también habría sido víctima de un ataque durante la noche. Según la información proporcionada, desconocidos habrían efectuado tres disparos contra la puerta de su vivienda, ubicada en el sector La Pascana, en las inmediaciones de la tercera cuadra de Cieneguilla. Asimismo, el afectado habría encontrado una nota con amenazas, por lo que agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes

Los dos episodios, ocurridos en plena recta final de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, han encendido las alarmas en el ámbito político de la provincia.

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