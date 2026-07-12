Atado de las manos, los pies, amordazado y con una herida causada por proyectil de arma de fuego fue encontrado un hombre que prestaba servicio de vigilancia en una obra de construcción. El hecho se produjo en la calle Arica, en el distrito de Pueblo Nuevo, siendo la víctima trasladada a emergencia del Hospital San José de Chincha. Los agresores escaparon del lugar a bordo de un vehículo en investigación.

Vigilante baleado

Los delincuentes habían planeado atacar el predio donde avanza la edificación de un establecimiento para la venta de combustible. Cuatro de estos facinerosos esperaron la caída de la noche, y que todos los trabajadores se retiren del lugar. Cuando tenían el camino libre, la banda ingresó a todas las instalaciones en búsqueda de objetos de valor, así continuaron por varios minutos, sin ser descubiertos.

Los sujetos, al parecer, imaginaban encontrar equipos de los obreros de construcción y también implementos como surtidores de combustible y otros para el funcionamiento del grifo. Sin embargo, en el local no había estas especies, lo que extendió la permanencia de los facinerosos por los ambientes. En esas circunstancias llega al lugar la persona a cargo de la vigilancia y encuentra a la banda en su totalidad.

El guardián superado en número no pudo pedir auxilio y en el primer intento por escapar recibió un balazo por la espalda, dejándolo vulnerable ante los delincuentes. Estos lo llevaron hasta la construcción y lo ataron para seguir buscando pertenencias de valor. Tras la fechoría escaparon con dirección desconocida. Marvin W.M.L. fue abandonado y aún malherido trato de pedir ayuda.

Los vecinos y personal de serenazgo del distrito hallaron al vigilante, quien estaba maniatado y amordazado. Para atención médica fue conducido al San José, siendo diagnosticado con herida por proyectil de arma de fuego. Afortunadamente la bala impactó cerca al glúteo y no en órganos vitales. Los agentes de la comisaría local permanecen a cargo de las investigaciones para identificar a los malhechores.

EL DATO: Los facinerosos ataron al vigilante estando herido de bala y le taparon la boca para evitar que pida auxilio mientras estos seguían con sus acciones delictivas. El caso viene siendo investigado por la comisaría de Pueblo Nuevo.

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