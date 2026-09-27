Un reencuentro familiar, unas vacaciones o el deseo de conocer un nuevo destino pueden motivar un viaje. Para las personas que viven con una enfermedad cardiovascular, estos planes también requieren considerar las condiciones de salud y las características del lugar que visitarán.

Tener un diagnóstico cardiovascular no significa, por sí solo, que una persona no pueda viajar. La American Heart Association (AHA) señala que las personas con enfermedades cardíacas pueden viajar, aunque recomienda conversar previamente con el equipo médico y planificar aspectos relacionados con medicamentos, registros médicos y atención sanitaria en el destino.

Hipertensión: entre 7 y 8 millones de peruanos la padecerían

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. En julio de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, según un especialista del Hospital Nacional Dos de Mayo, entre 7 y 8 millones de peruanos padecen hipertensión, aproximadamente una cuarta parte de la población.

La presión arterial elevada incrementa el riesgo de problemas cardiovasculares cuando no está adecuadamente controlada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la presión arterial elevada entre los principales factores de riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

Por ello, antes de realizar un viaje, las personas con una enfermedad cardíaca deben evaluar su situación individual con el profesional que las atiende, especialmente cuando existen síntomas o cambios recientes en su condición.

¿Qué llevar si se viaja con una enfermedad cardiovascular?

Uno de los aspectos centrales de la planificación es garantizar la disponibilidad de los medicamentos durante toda la estadía.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan llevar suficiente medicación para todo el viaje y una cantidad adicional ante posibles retrasos. Los fármacos deben transportarse en el equipaje de mano y conservarse en sus envases originales y correctamente identificados.

También resulta conveniente llevar copias de las recetas y consultar previamente las restricciones del país de destino, debido a que las normas para ingresar determinados medicamentos pueden variar.

Para las personas con enfermedades cardíacas, la AHA señala además que algunos profesionales recomiendan viajar con una copia de los registros médicos relevantes.

Viajar a lugares de altura requiere una evaluación adicional

El destino también importa. La disponibilidad de oxígeno disminuye conforme aumenta la altitud, lo que puede generar exigencias adicionales para el sistema cardiovascular.

La AHA advierte que las personas con enfermedad cardiovascular establecida o con riesgo de padecerla pueden enfrentar un mayor riesgo de eventos adversos en lugares montañosos. Una evaluación previa y una adecuada planificación pueden ayudar a reducir esos riesgos.

El CDC recomienda que las personas con enfermedades cardíacas que planean visitar destinos de gran altitud consulten previamente con un médico familiarizado con los efectos de la altura. Su guía de viajes de 2026 menciona como ejemplo a Cusco, situado aproximadamente a 3.350 metros sobre el nivel del mar.

La adaptación gradual a la altura puede formar parte de las recomendaciones, pero las medidas concretas deben establecerse según el diagnóstico, estado clínico y características del viaje.

Revisar la asistencia médica disponible en el destino

Otro aspecto que puede evaluarse antes de partir es la disponibilidad de atención médica y las condiciones de cualquier seguro o servicio de asistencia contratado.

“Al planificar un viaje, especialmente si se tiene una enfermedad preexistente, es importante revisar las condiciones y los límites de la asistencia contratada, así como conocer qué hacer y a quién acudir ante un imprevisto”, señala Orlando Romano, Country Manager de Assist Card.

En caso de contratar una asistencia al viajero, resulta importante conocer previamente qué situaciones relacionadas con enfermedades preexistentes están contempladas, cuáles son las exclusiones y límites y qué procedimiento debe seguirse para solicitar atención.

Estas condiciones dependen de cada contrato y producto, por lo que deben revisarse directamente antes de la compra y del inicio del viaje.

Temperatura, actividades y duración del viaje también importan

El itinerario debe formar parte de la evaluación previa. La altitud, las temperaturas extremas, la duración de los desplazamientos y el nivel de actividad previsto pueden modificar las necesidades de una persona con una enfermedad cardiovascular.

La recomendación general es adaptar el viaje a la condición clínica individual y consultar al profesional tratante cuando existan dudas sobre la capacidad para realizar determinadas actividades.

Quienes presenten una enfermedad crónica también deben procurar que su condición se encuentre estable y correctamente tratada antes del viaje. El CDC recomienda planificar cómo actuar ante una eventual exacerbación durante la estadía.

¿Cuándo consultar al médico antes de viajar?

Una consulta previa cobra especial importancia cuando la persona ha tenido recientemente una hospitalización, procedimiento cardiovascular o cambios en su estado de salud.

También es aconsejable conversar con el profesional tratante cuando el viaje contempla lugares de gran altitud, actividades físicamente exigentes o destinos donde el acceso a atención médica pueda ser limitado.

La evaluación debe ser individual: el diagnóstico por sí solo no determina si una persona puede viajar ni establece las mismas restricciones para todos los pacientes.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, la planificación ofrece una oportunidad para incorporar el cuidado cardiovascular a los preparativos del viaje y tomar decisiones acordes con el estado de salud de cada persona.