Durante décadas, la relación con la medicina ha seguido principalmente una secuencia conocida: aparece un síntoma, el paciente acude a consulta, recibe un diagnóstico y posteriormente inicia un tratamiento.

Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida y los avances en prevención están impulsando otro enfoque: identificar riesgos antes de que aparezca una enfermedad y actuar tempranamente sobre aquellos factores que pueden modificarse.

Es lo que propone la denominada medicina de longevidad, cuyo objetivo no es únicamente aumentar los años de vida, sino procurar que una mayor parte de ellos transcurra con salud, capacidad funcional y autonomía.

Vivir más años, pero también con mejor salud

El debate adquiere relevancia a medida que aumenta el número de personas que alcanza edades avanzadas.

Japón superó en 2026 por primera vez los 100 mil habitantes de 100 años o más. Según cifras de su Ministerio de Salud, al 1 de septiembre había 107.677 centenarios, de los cuales 94.298 eran mujeres, equivalentes al 87,6% del total.

El dato pone sobre la mesa una cuestión adicional a la expectativa de vida: cuántos de esos años pueden transcurrir con independencia y buen estado de salud.

“La medicina de longevidad busca cambiar la pregunta tradicional de qué hacemos cuando aparece una enfermedad por qué podemos hacer hoy para influir en cómo vamos a estar mañana”, explica la doctora Fiorella Inga, magíster en Gestión en Salud del Centro Médico de Bienestar Integral Inluxury.

¿Qué significa anticiparse a una enfermedad?

Anticiparse no implica conocer con certeza qué enfermedad padecerá una persona en el futuro.

Este enfoque trabaja con factores de riesgo y probabilidades, considerando aspectos como antecedentes familiares y personales, actividad física, alimentación, sueño, consumo de tabaco y alcohol, así como determinados indicadores médicos.

“No se trata de predecir exactamente qué enfermedad tendrá una persona, sino de conocer sus riesgos, entender cómo está funcionando su organismo y tomar decisiones oportunas antes de que aparezca un problema”, precisa Inga.

La finalidad es identificar aquellos elementos sobre los cuales sí existe posibilidad de intervención y realizar un seguimiento a lo largo del tiempo.

¿Qué son los relojes biológicos?

La investigación médica también estudia herramientas destinadas a estimar el denominado envejecimiento biológico, que no necesariamente coincide con la edad cronológica de una persona.

Una revisión publicada en julio de 2026 en la revista científica Nature Medicine señala que los llamados relojes biológicos pueden medir características relacionadas con el ritmo de envejecimiento de órganos, tejidos y células.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentra identificar personas con mayor riesgo de determinadas enfermedades, contribuir a estrategias preventivas o estudiar si una intervención modifica indicadores asociados al envejecimiento.

Sin embargo, su utilización todavía presenta importantes limitaciones. La propia literatura científica advierte que se necesita mayor validación clínica antes de considerar estos indicadores como sustitutos definitivos de resultados de salud o utilizarlos indiscriminadamente para orientar tratamientos.

Por ello, conocer una determinada “edad biológica” no significa tener una enfermedad ni permite predecir con certeza cuánto vivirá una persona.

Factores modificables pueden influir en la salud futura

Uno de los pilares de este enfoque consiste en actuar sobre riesgos que sí pueden modificarse a lo largo de la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en sus directrices actualizadas de 2026 que hasta el 45% del riesgo de demencia podría estar relacionado con factores modificables, entre ellos tabaquismo, consumo de alcohol, aislamiento social, inactividad física, contaminación del aire, hipertensión y diabetes.

La OMS recomienda, entre otras medidas, mantener actividad física, no fumar, evitar el consumo nocivo de alcohol, seguir una alimentación saludable, controlar la presión arterial, el colesterol y la glucosa, además de mantener actividad social y cognitiva.

“La pregunta no debería ser solamente cuántos años vamos a vivir, sino cómo queremos llegar a esos años y cuánto tiempo podremos mantener nuestra salud y autonomía”, sostiene Inga.

La prevención no significa hacerse todos los exámenes

La medicina preventiva y de longevidad tampoco implica realizar indiscriminadamente una gran cantidad de análisis, pruebas genéticas o estudios de biomarcadores.

Las evaluaciones deben responder a las características de cada paciente, considerando edad, antecedentes familiares, enfermedades previas, hábitos y factores individuales de riesgo.

“No necesitamos esperar a sentirnos mal para empezar a ocuparnos de nuestra salud. Conocer nuestros antecedentes, nuestros factores de riesgo y cómo está nuestro organismo permite tomar decisiones más informadas y oportunas”, señala la especialista.

El objetivo es establecer un punto de partida, identificar riesgos relevantes, actuar sobre los factores modificables y realizar controles adecuados a lo largo del tiempo.

La medicina de longevidad, por tanto, no puede garantizar que una persona alcance determinada edad ni eliminar por completo la posibilidad de desarrollar enfermedades. Su propuesta consiste en utilizar la prevención y el seguimiento para aumentar las posibilidades de llegar a edades avanzadas conservando la salud y funcionalidad durante más tiempo.