Las altas temperaturas que afectan a la costa norte del Perú elevan también el riesgo de problemas de salud relacionados con la exposición prolongada al calor.

La Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene en septiembre de 2026 el estado de Alerta de El Niño Costero y prevé temperaturas del aire muy por encima de sus valores normales en toda la costa durante el trimestre septiembre-noviembre.

En Piura, especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) han advertido que la temperatura podría alcanzar los 40 °C y, debido a la humedad, generar una sensación térmica cercana a los 42 °C.

¿Cuáles son los primeros síntomas por exceso de calor?

La exposición a temperaturas elevadas puede provocar sed intensa, cansancio, dolor de cabeza, mareos, debilidad y sudoración abundante.

En cuadros leves, alejarse del sol, descansar en un ambiente fresco y reponer líquidos puede ayudar.

Sin embargo, el Dr. Víctor Tavara Córdoba, especialista en Medicina de Emergencias y Desastres de Clínica Auna Piura, advierte que algunos síntomas pueden indicar que el organismo está perdiendo su capacidad para regular adecuadamente la temperatura.

¿Cuándo un golpe de calor se convierte en una emergencia?

El golpe de calor es una emergencia médica potencialmente mortal, según la Organización Mundial de la Salud. Puede comprometer rápidamente distintos órganos si no se inicia atención y enfriamiento oportunos.

Tavara recomienda buscar atención médica inmediata si, después de una exposición intensa al calor, aparecen:

Confusión o desorientación.

Alteración del estado de conciencia.

Desmayo.

Somnolencia inusual o dificultad para responder.

Convulsiones.

Debilidad extrema.

Vómitos persistentes que impidan hidratarse.

Dificultad para respirar.

Empeoramiento rápido del estado general.

“Un golpe de calor es una emergencia médica. Si una persona presenta confusión, alteración del estado de conciencia, desmayo, dificultad para responder adecuadamente, vómitos persistentes o un deterioro rápido de su estado general después de haber estado expuesta a altas temperaturas, no se debe esperar a que los síntomas desaparezcan por sí solos”, señala Tavara.

La OMS también recomienda pedir atención médica inmediatamente cuando una persona expuesta al calor presenta desmayo, mareos intensos, alteración de conciencia o signos compatibles con golpe de calor.

Qué hacer mientras llega la ayuda médica

Ante la sospecha de un golpe de calor, la prioridad es reducir la temperatura corporal mientras se obtiene ayuda profesional.

La OMS recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco o con aire acondicionado, retirar ropa innecesaria y aplicar paños húmedos y fríos sobre el cuerpo. Cuando sea posible y seguro, pueden utilizarse ventiladores, compresas frías o métodos adicionales de enfriamiento.

Una persona con alteración importante de conciencia no debe ser obligada a beber líquidos, debido al riesgo de aspiración.

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante las altas temperaturas?

Algunos grupos pueden desarrollar complicaciones con mayor facilidad.

La OMS identifica entre las poblaciones de mayor riesgo a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, especialmente durante episodios prolongados de calor.

También requieren precauciones quienes trabajan o realizan actividad física al aire libre, debido a la combinación de esfuerzo, exposición solar y pérdida de líquidos mediante el sudor.

Cómo prevenir problemas de salud por el calor

Tavara recomienda mantener una hidratación frecuente, limitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y realizar descansos periódicos en lugares frescos.

También aconseja utilizar ropa ligera y protegerse del sol mediante sombreros y protector solar.

La OMS recomienda beber agua regularmente durante episodios de calor, utilizar ropa ligera y holgada y buscar ambientes frescos siempre que sea posible.

Piura enfrenta temperaturas inusualmente elevadas

La costa norte registra valores considerablemente superiores a los habituales para esta época del año.

Reportes que citan información de Senamhi señalan que Piura y Tumbes han registrado temperaturas de hasta 37,4 °C, entre ocho y nueve grados por encima de los valores usuales de septiembre.

El escenario podría intensificarse durante los próximos meses. El ENFEN estima que El Niño Costero continuará hasta mediados del otoño de 2027 y señala que entre septiembre de 2026 y enero de 2027 existe una mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria.

En ese contexto, reconocer rápidamente las señales de alarma puede resultar determinante para evitar complicaciones graves asociadas al calor.