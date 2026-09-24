Ganar masa muscular depende de varios factores: entrenamiento de fuerza, consumo suficiente de proteínas y energía, descanso y recuperación.

El alcohol también puede influir en ese proceso, especialmente cuando se consume en cantidades elevadas después del ejercicio.

La evidencia disponible muestra que puede reducir la síntesis de proteínas musculares y alterar algunos procesos asociados con la recuperación. Sin embargo, el efecto depende de la cantidad, frecuencia y momento del consumo.

¿Qué pasa si se bebe alcohol después de entrenar?

Uno de los estudios más citados fue publicado en 2014 en PLOS ONE.

Los investigadores evaluaron a ocho hombres físicamente activos que realizaron una sesión combinada de ejercicios de fuerza, ciclismo continuo y entrenamiento de alta intensidad.

Después consumieron una dosis de alcohol de 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal, equivalente en promedio a unas 12 ± 2 bebidas estándar.

Frente al consumo de proteína sin alcohol, la síntesis de proteínas musculares fue:

24% menor cuando el alcohol se consumió junto con proteína.

cuando el alcohol se consumió junto con proteína. 37% menor cuando se combinó con carbohidratos en lugar de proteína.

El estudio concluyó que una ingesta elevada de alcohol puede reducir la respuesta anabólica del músculo después del ejercicio, incluso cuando se consume proteína.

Una cerveza no equivale a 12 bebidas

Este punto es clave para interpretar correctamente los resultados.

El experimento utilizó una cantidad de alcohol considerablemente elevada y una muestra pequeña. Por ello, no permite afirmar que beber una cerveza después de entrenar reduzca la síntesis muscular exactamente en 24%.

Una revisión publicada en Sports Medicine concluyó que los efectos del alcohol sobre recuperación y rendimiento dependen de variables como dosis, momento del consumo, lesión muscular y tiempo disponible antes del siguiente entrenamiento.

La revisión señaló además que dosis cercanas a 0,5 g de alcohol por kilogramo de peso probablemente tengan menos impacto sobre varios indicadores de recuperación que los consumos elevados, aunque eso no significa que el alcohol sea beneficioso ni esté libre de otros riesgos para la salud.

Alcohol y síntesis de proteínas musculares

La síntesis de proteínas musculares es uno de los procesos mediante los cuales el organismo repara y construye tejido muscular después del entrenamiento.

Una revisión sistemática sobre consumo de alcohol después del ejercicio de fuerza encontró que el alcohol puede disminuir la síntesis de proteína muscular y las concentraciones de aminoácidos circulantes. También observó una reducción de testosterona y un aumento de cortisol en algunos estudios.

Sin embargo, esa misma revisión no encontró cambios consistentes en todos los indicadores de rendimiento o recuperación, como fuerza, potencia, dolor muscular o resistencia muscular.

Por eso, la evidencia no respalda la idea de que una única bebida “arruine” automáticamente un entrenamiento.

También puede afectar el sueño

El sueño es otra pieza importante de la recuperación.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025, que incluyó 27 estudios, encontró que el alcohol puede retrasar el inicio del sueño REM y reducir su duración.

Los autores encontraron alteraciones del sueño REM incluso con dosis relativamente bajas y un efecto progresivamente mayor conforme aumentaba la cantidad consumida.

Aunque una persona pueda sentir que se duerme más rápido después de beber, eso no significa necesariamente que tenga un sueño de mejor calidad.

¿El alcohol afecta la testosterona y el cortisol?

La relación es más compleja que afirmar simplemente que “el alcohol baja la testosterona”.

La revisión sistemática sobre recuperación después del entrenamiento de fuerza encontró tendencias hacia menor testosterona y mayor cortisol después del consumo de alcohol, pero los resultados varían según la dosis y el diseño de cada estudio.

Por ello, no es correcto asumir que una bebida ocasional provocará cambios hormonales relevantes o pérdida inmediata de masa muscular.

El mayor problema aparece cuando el consumo elevado se vuelve frecuente y coincide repetidamente con los periodos de recuperación.

¿Hay una cantidad “segura” para quien quiere ganar músculo?

Desde el punto de vista estrictamente deportivo, la evidencia disponible sugiere que cuanto mayor es la cantidad de alcohol después de entrenar, mayor puede ser la interferencia con la recuperación y la síntesis muscular.

Carlos Alberto Ulloa Castro, médico especialista en Medicina del Deporte e integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, recomienda priorizar después del entrenamiento la rehidratación, la alimentación y el consumo adecuado de proteínas. Herbalife confirma que Ulloa es médico del deporte y miembro de su consejo consultor desde 2016.

Desde una perspectiva de salud general, además, no existe un nivel de consumo de alcohol considerado completamente libre de riesgo para enfermedades como el cáncer, según la Organización Mundial de la Salud.

Eso es distinto de preguntar cuánto alcohol afecta específicamente la hipertrofia.

Entonces, ¿una cerveza después del gimnasio arruina el progreso?

La evidencia no permite afirmarlo.

Los estudios que muestran las reducciones más claras de síntesis muscular han utilizado cantidades elevadas de alcohol. Una bebida ocasional representa una exposición muy diferente.

Sin embargo, para quien busca maximizar la ganancia muscular, la estrategia con mayor respaldo sigue siendo priorizar después del ejercicio:

Una ingesta adecuada de proteínas y energía.

Reposición de líquidos.

Sueño suficiente.

Recuperación entre sesiones.

Limitar los episodios de consumo elevado de alcohol.

En otras palabras, el alcohol no elimina automáticamente los beneficios de entrenar, pero un consumo elevado y frecuente puede jugar en contra de las adaptaciones que se buscan conseguir.