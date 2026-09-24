Vecinos de la urbanización San Isidro, en la provincia de Ica, expresaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el parque Abraham Valdelomar, un espacio público que, según denuncian, presenta daños en su mobiliario, áreas verdes y juegos infantiles, además de registrar durante las noches situaciones que generan inseguridad entre los residentes.

Áreas en el abandono

Señalaron que dos bancas del parque habrían sido destruidas. De acuerdo con los vecinos, una de ellas habría sido arrancada de su base y posteriormente retirada del lugar, mientras que parte de la estructura de fierro y madera habría quedado dañada.

Los residentes sospechan que estos destrozos estarían relacionados con grupos de jóvenes y otras personas que frecuentan el parque durante las noches. Señalan que en el lugar se produciría consumo de bebidas alcohólicas, además de reuniones y enfrentamientos que generan temor entre quienes viven en los alrededores.

La preocupación también está relacionada con el estado general del parque. Los vecinos sostienen que varias estructuras destinadas al entretenimiento de los niños han desaparecido o se encuentran deterioradas. Entre ellas mencionan una escalera de sogas, un puente que conectaba parte de los juegos y otros.

Durante un recorrido por el lugar también se evidenció el deterioro de algunas áreas verdes. Los residentes afirman que el espacio, que inicialmente contaba con zonas verdes, actualmente presenta sectores convertidos en tierra y cuestionan la falta de mantenimiento.

Otro elemento que, según los vecinos, desapareció con el paso del tiempo es una placa de bronce ubicada junto al monumento de Abraham Valdelomar, en la que se habría consignado información sobre la vida del reconocido escritor iqueño.

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