Delincuentes sustrajeron las placas de bronce del busto del escritor y poeta peruano Abraham Valdelomar, ubicado en el parque de la urbanización San Isidro, en la provincia de Ica, un espacio cultural.

Delito en la zona

El hecho se registró a escasa distancia de dependencias de seguridad, a pocas cuadras de Radio Patrulla y aproximadamente a 40 metros de un puesto de vigilancia de Serenazgo, lo que ha generado preocupación entre vecinos y visitantes de la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el parque presenta deficiencias en iluminación y carece de mantenimiento adecuado. Asimismo, se reportó el robo previo del cableado de las luminarias, lo que habría facilitado la acción delictiva durante horas de la noche.

La Gerencia de Medio Ambiente viene elevando la denuncia correspondiente, mientras se ha solicitado la recuperación de las placas sustraídas y el refuerzo de la seguridad en el área. También se reiteró el pedido de mantenimiento integral del parque, solicitado desde los años 2024 y 2025.

