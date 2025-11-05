En una operación conjunta realizada por el Escuadrón Verde de Ica y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional, fue desarticulada una presunta banda criminal conocida como “Los Lobos Sureños”, dedicada al robo, receptación y comercialización ilegal de vehículos y autopartes.

Descubren guarida

El operativo se desarrolló en el kilómetro 336 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Santiago (Ica), donde los agentes intervinieron un inmueble utilizado presuntamente como centro de acopio de vehículos robados.

Durante la intervención fueron detenidos Jhonatan Cristian Ramírez Pérez (32), alias “Tripas”, identificado como el supuesto cabecilla del grupo, y María Esther Apolaya Arango (48), conocida como “Nemo”. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En el lugar se incautaron dos vehículos: un Kia con requisitoria vigente por robo (placa F4C-121) y un Dodge azul de placa AQ-9595, además de celulares, dinero en efectivo y diversas autopartes —puertas, capós y partes traseras de diferentes modelos— presuntamente obtenidas de autos sustraídos.

Los agentes también hallaron un bloqueador de señal GPS, equipo de uso frecuente entre bandas dedicadas al robo de automóviles para impedir su localización.

El caso permanece en investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de turno, que busca determinar la posible participación de otros implicados y el alcance de las actividades ilícitas de la banda.

